التسجيل العقاري فوراً وعبر نافذة موحدة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وفرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري، يضم مديراً ومدققاً بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها، إلى جانب توفير الوقت والجهد، وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة، في إطار حرص الدائرة على تسهيل إنجاز عمليات التسجيل العقاري (البيع والشراء) والتصرفات العقارية الأخرى بسرعة قياسية، وتمكين المناخ الاستثماري المناسب للقطاع العقاري.

وكانت هذه الخدمة قد دخلت إلى حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار من العام الجاري. ويتمثل دور فريق العمل في تقديم الدعم الفني للمراكز، إلى جانب توفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين، ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في نفس الوقت، وصولاً إلى تحقيق الشعار «انجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة».

ويقع على كاهل أعضاء الفريق تقديم عمليات الدعم لمراكز أمناء التسجيل من خلال آليات متقدمة ومعتمدة للتحقق من جميع المعلومات المطلوبة مباشرة ومراجعتها واعتمادها حسب الأصول. ويمتلك الفريق الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة، بما فيها إصدار سندات الملكية.

وقال ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بموجب هذا النظام، يمكن للمتعامل اختيار وتحديد مكتب أمين التسجيل. ومن شأن هذه الإنجازات أن تساعد دبي في مواصلة تعزيز مكانتها على قائمة أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم، فضلاً عن الدعم القوي الذي تحصل عليه جميع الأطراف في السوق العقاري المحلي، ضماناً لراحتهم وسعادتهم».

وتبدأ العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري، مع ضرورة تقديم كافة المستندات القانونية المطلوبة، كما يشترط أن تكون سارية المفعول لتتم مراجعتها واعتمادها على النحو المطلوب. ويتم دفع رسوم أراضي دبي عن طريق شيك مصرفي معتمد، إضافة إلى رسوم مكتب التسجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع. وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة، يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.

وتم استحداث آلية جديدة مستقلة للشكاوى المتعلقة بالتسجيل العقاري والخرائط المساحية، بالتعاون مع حكومة دبي الذكية (نظام الشكاوى)، باعتبارها الجهة المحايدة والمشرفة على تقديم شكاوى المتعاملين.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة حكومة دبي الذكية. وفي حال وجود أي خلل، يسجل المتعامل شكوى ضد مركز أمين التسجيل عبر رابط إلكتروني، مع تحديد طبيعتها وتقديم كافة التفاصيل الأخرى. حيث يتم التعامل مع الشكوى ومعالجتها والحفاظ على سرية المتقدم، مع إمكانية حصول المتعامل على الحلول المقترحة لمشاكل معينة، إلى أن يتم حل الشكوى وإغلاقها، مع ضمان حصوله على الرد حول الشكوى المقدمة.