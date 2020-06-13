الإمارات تترأس اجتماع «استشارية» قطاع الثروة المعدنية العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شاركت وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي عقد عبر تقنية الفيديو الأسبوع الماضي برئاسة أحمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة وبمشاركة ممثلين عن 8 دول عربية.

ورحب في مستهل الاجتماع المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالأعضاء، داعياً الدول العربية الممثلة بأعضاء اللجنة الاستشارية إلى التعاون مع المنظمة في تنفيذ أنشطتها والمشاركة فيها.

وناقش الاجتماع بعد ذلك تأهيل الكوادر العربية في مجال التعدين وبحث مقترح إنشاء «معهد للتدريب والاستشارات الصناعية» بالمنظمة لتنظيم دورات متخصصة لتأهيل وبناء القدرات العربية وتقديم معونات فنية بناء على طلب الدول في مجالات عملها، على أن يتم رفع المقترح إلى المجالس التشريعية للمنظمة والتوصية باعتماده.

كما استعرض دور المنظمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث قامت المنظمة بإنشاء منصة تفاعلية تحت عنوان «المنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية» بهدف مواكبة تداعيات هذه الجائحة ولبناء قاعدة معرفية لصانعي القرار والمعنيين انطلاقاً من دور المنظمة في دعم وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء لمواجهة انعكاسات الجائحة على الصناعة العربية ودراسة التوقعات المستقبلية في مرحلة ما بعد كورونا، فضلاً عن مناقشة وضع دليل استرشادي للمشاريع الناجحة للصناعات التعدينية وبرنامج عمل إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة خلال العامين القادمين 2021 -2022.

يشار إلى أن دولة الإمارات شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء حيث ترأس أحمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية الاجتماع إلى جانب المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وخالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية وعتيق الرميثي رئيس قسم الجيولوجيا بالوزارة.