شكرا لقرائتكم خبر عن الأذربيجاني «ممدياروف» يتصدر بطولة نجوم العالم للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الأذربيجاني ممدياروف شهريار منافسات اليوم الأول من بطولة نجوم العالم للشطرنج المقامة «عن بعد» تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، حيث فاز بالمركز الأول برصيد 4 نقاط، وحل ثانياً الأستاذ الدولي الكبير الهندي بينتالا هاري كريشنا برصيد 3 نقاط، فيما احتل المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكستاني قاسم جانوف بثلاث نقاط أيضاً، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن لاعب الشارقة برصيد نقطتين، وحل خامساً الأستاذ الدولي الكبير البولندي رادو سلاف برصيد نقطتين، وجاء في المركز السادس الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأذربيجاني «ممدياروف» يتصدر بطولة نجوم العالم للشطرنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.