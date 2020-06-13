«كورونا» يغتال العراقي علي هادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي المدرب العراقي علي هادي بفيروس «كورونا» عن عمر ناهز الـ «53» عاماً، وقد أصيب الوسط الرياضي العراقي بكل مؤسساته بصدمة كبيرة جداً، بعد أن انتشر خبر وفاة المدرب علي هادي، حيث نعته وزارة الشباب والرياضة واللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة السابق أحمد رياض، وإدارات الأندية واللاعبين والمدربين والصحفيين الرياضيين والنقاد.

وكان علي هادي الذي سبق له أن مثل منتخب العراق الأولمبي وفرق الزوراء والطلبة والجيش واحترف مع فريق العهد اللبناني، ثم أشرف على تدريب منتخب العراق للناشئين وفرق زاخو والقوة الجوية والطلبة.

وسبق للمدرب علي هادي أن عمل محللاً كروياً في بعض القنوات الفضائية العراقية، وكانت رؤاه الجريئة جداً قد أسهمت في حصوله على شهرة واسعة جداً في الوسط الرياضي العراقي.

يذكر أن علي هادي هو شقيق لاعب المنتخب العراقي السابق حمزة هادي.