تدهور الحالة الصحية لنجم كروي عراقي بارز ونقله إلى المستشفى

وأعلن في بغداد، أمس الجمعة، وفاة مدرب كرة قدم عراقي بارز بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب علي هادي توفي في أحد مستشفيات بغداد، بعد أن دخلها يوم السبت الماضي، لكن حالته الصحية ساءت جدا قبل عدة أيام مما استوجب وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، من دون أن يفلح ذلك في نجاته.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 39 وفاة بوباء "كوفيد-19" ليصل الإجمالي إلى 496، في وقت بلغت فيه الإصابات 17770 حالة بزيادة 1095 خلال 24 ساعة.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .
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