وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو قيام الحريري بتفقد الأضرار التي لحقت بالوسط التجاري في وسط العاصمة بيروت وهو محاط بحراسة أمنية مشددة.
وقد ظهرت ملامح الحزن على الحريري وتأثره من مخلفات الاحتجاجات التي جرت في وسط العاصمة بيروت.
وتتواصل الاحتجاجات في الشارع اللبناني بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة.
وعمد عشرات المحتجين على تكسير واجهات المحال التجارية في وسط بيروت وإضرام النيران في الممتلكات الخاصة والعامة، ما دفع عناصر مكافحة الشغب الى ملاحقتهم مطلقة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما شهدت ساحة عبد الحميد كرامي بمدينة طرابلس شمالي لبنان مواجهات ما بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني، بعد أن حاول متظاهرون تحطيم بعض المحال التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يجول في وسط بيروت لتفقد الأضرار بعد ليلة من الاضطرابات (فيديو +صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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