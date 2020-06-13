بلد عربي ضمن أفضل 11 دولة تكافح كورونا

وحلت الإمارات العربية المتحدة ضمن 11 دولة اعتبرتها مجلة "تايم" أفضل دول كافحت "كورونا" معتمدة في ذلك على نسبة الوفيات بالنسبة إلى عدد الإصابات، وكذلك فاعلية تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والتزام باستخدام أدوات الوقاية وغيرها.

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وجاءت الإمارات في المركز التاسع في القائمة بعد أن نجحت في احتواء تفشي الوباء القاتل، إذ لم تزد الوفيات فيها عن 284 حالة من أصل 40507 حالة إصابة.

وتصدرت تايوان القائمة تلتها سنغافورة وكوريا الجنوبية، وجاءت نيوزيلندا في المركز الرابع تلتها أستراليا وكندا، فيما حلت ألمانيا في المركز السابع تلتها أيسلندا والإمارات، وتذيلت اليونان والأرجنتين القائمة.

في سياق آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا، مشيرة إلى 3 دول تعد بؤرا لتفشي الفيروس في القارة السمراء.

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، قولها في بيان صحافي: "أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حالياً في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي".

وأوضحت مويتي أن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا، حيث تشكل 75 في المئة من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب أفريقيا وحدها ربع الإصابات، مشيرة إلى "أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة". وأضافت، أن "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا يزال يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".