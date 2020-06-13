الداخلية المصرية تضبط 31 ألف مخالفة لارتداء الكمامة

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن جهود الداخلية أثمرت ضبط 31605 مخالفة عدم ارتداء الكمامات لسائقي نقل جماعى، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 32674 شخصا، 19373 مركبة، فضلًا عن ضبط 5668 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

في سياق متصل نجحت الداخلية المصرية فى ضبط 11 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق مكان نشاط تعليمى مخالف، و1529 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت خلال 24 ساعة فى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5437 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

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في سياق متصل، كشفت السلطات المصرية، واقعة غريبة أثارت جدلا واسعا في البلاد، بعدما تم تبديل جثث المتوفين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بكفر الزيات، حيث وقعت الأزمة بعد اكتشاف نجل سيدة متوفاة أن الجثة التي تسلمها لدفنها كانت لرجل بالخطأ.

وتشهد مستشفيات العزل إجراءات احترازية في التعامل مع جثامين المتوفين بفيروس كورونا، من بينها تغسيلهم وتكفينهم في المستشفى ووضع الجثمان في كيس بلاستيكي، ليحدث خطأ إداري بتسجيل بطاقات الجثث التي تتضمن بيانات المتوفين بشكل غير سليم ما نتج عنه هذا الخطأ الفادح.

وفتح وكيل وزارة الصحة بحافظة الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة تحقيقا في واقعة تبادل جثة رجل من إحدى قرى كفر الزيات وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، حيث تقررت إحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهما مسؤولَين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفين بكورونا.