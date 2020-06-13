السماح لسجين سعودي بمحادثة والدته بعد مرور 9 سنوات.. فيديو وصور

وكتب المحامي سعود متعب بن قويد في تغريدة عبر تويتر مساء الجمعة: ”أحبتى… تم بحمدلله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءا من المكالمة غداً بحول الله".

كما نشر محامي الدوسري المكالمة الصوتية وكتب "أحبتي .. كما وعدناكم بنشر المكالمة التليفونية التي تمت مع السجين بأمريكا خالد الدوسري وذلك لتقييم حالته ومدي قدرته علي الاستيعاب والإدراك ويتضح من خلال المقطع تردي حالته الصحية وقد تم أخذ الأذن من عائلته لحساسية بعض العبارات ونعتذر عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية".

وجاء الكشف عن المكالمة بعد يوم واحد من نشر محامي الدوسري وثيقة تثبت أن المواد الكيميائية التي حوكم موكله بسببها غير مخلوطة وكميتها ليست كافية لصناعة مادة متفجرة، وفق شهادة مختبر متخصص بتحليل المواد الكيميائية، استعان به مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لكن تم إخفاء تلك الوثيقة في المحاكمة بحسب المحامي بن قويد.

‫يشار إلى أن الطالب السعودي خالد الدوسري كان مبتعثاً منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011 بسبب تهم وجهت إليه، منها محاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاه وسدود أمريكية، وتقلصت في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه أنه بريء من تلك التهم.