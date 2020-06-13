ضجة في مصر بعد واقعة تبادل جثث "كورونا".. والسلطات تتدخل

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وفتح وكيل وزارة الصحة بحافظة الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة تحقيقا في واقعة تبادل جثة رجل من إحدى قرى كفر الزيات وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، حيث تقررت إحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهما مسؤولَين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفين بكورونا.
واكتشف نجل المتوفاة بكورونا بمدينة المحلة الكبرى الواقعة في أثناء مراسم الدفن حيث تبين أن معالم جسد المتوفية مختلفة، وطلب الكشف عن وجهها للتأكد، وتبين أن الجثة لرجل، ليتواصلوا مع إدارة مستشفى عزل كفر الزيات وتدارك الخطأ، وتبين أن جثة الرجل لمتوفى بكفر الزيات.
وسجلت مصر أمس الجمعه، 1577 إصابة جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 45 حالة وفاة، في الساعات الـ 24 الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 417 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية.
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