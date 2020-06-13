مفتى لبنان يدين أعمال الشغب والتخريب فى العاصمة بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن إدانته واستنكاره وغضبه الشديد لما قام به "المخربون" فى العاصمة بيروت مساء أمس، من أعمال شغب وتكسير وحرق للمحال التجارية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ودعا المفتي دريان - في تصريحات اليوم السبت، إلى ملاحقة مرتكبي أعمال التخريب والشغب، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم ومعاقبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم منعا لتكرار مثل هذه الأحداث.

وحمّل مفتى لبنان الدولة مسئولية ما شهدته بيروت مساء أمس، مشددا على أنها ينبغي أن تكون حامية لممتلكات المواطنين.. قائلا: "إن غابت الدولة عن القيام بمهامها، سادت شريعة الغاب التي لا يرتضيها عاقل، ولن نسكت بعد الآن عن مثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق الإنسانية والمخلة بالأمن".

وأضاف: "دار الفتوى تدعو كل المسئولين في الدولة إلى القيام بواجبهم، وإلا دخلنا في المحظور، وهو مزيد من الفوضى وظلم الناس والتعدي على حقوقهم وأملاكهم بغير وجه حق وهذا حرام بكل المفاهيم الدينية والأخلاقية والقانونية".



من جانبه، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، جولة في وسط العاصمة بيروت، حيث تفقد المحال والمؤسسات والأبنية التي تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب، واطلع على حجم الضرر اللاحق بها.

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وتحدث الحريري، خلال جولته، مع المواطنين اللبنانيين المتواجدين في منطقة وسط العاصمة، واستمع إلى شكواهم واستيائهم مما حدث، مبديا أسفه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي تستهدف دور بيروت وموقعها والسلم الأهلي اللبناني.

وتحولت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس إلى ساحة للشغب والمواجهات والكر والفر، حيث قامت مجموعات بتحطيم وإحراق المحال والمؤسسات التجارية وقطع الطرق ورشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية وقنابل المولوتوف، في حين عملت قوات مكافحة الشغب وبمؤازرة من الجيش اللبناني، على مطاردة وملاحقة تلك المجموعات في الشوارع وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، لحملهم على التفرق والتوقف عن الاعتداءات وأعمال التخريب.