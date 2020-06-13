شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يتجول بوسط بيروت لتفقد الأضرار بعد ليلة من الاضطرابات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى، اليوم السبت ، جولة تفقدية بوسط بيروت ، بعد ليلة من الاحتجاجات و المظاهرات التى شهدتها العاصمة اللبنانية إعتراضا على تردى الأوضاع الاقتصادية.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التى إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعى، قيام الحريرى بتفقد الأضرار التى لحقت بالوسط التجارى فى وسط العاصمة بيروت وهو محاط بحراسة أمنية مشددة.

وقد ظهرت ملامح الحزن على الحريرى، وتأثره من مخلفات الاحتجاجات التى جرت فى وسط العاصمة بيروت.

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وتتواصل الاحتجاجات فى الشارع اللبنانى، بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة.

وعمد عشرات المحتجين على تكسير واجهات المحال التجارية فى وسط بيروت، وإضرام النيران فى الممتلكات الخاصة والعامة، ما دفع عناصر مكافحة الشغب الى ملاحقتهم مطلقة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما شهدت ساحة عبد الحميد كرامى بمدينة طرابلس شمالى لبنان، مواجهات ما بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني، بعد أن حاول متظاهرون تحطيم بعض المحال التجارية.