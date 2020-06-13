تليفزيون تونس الرسمى يعتذر عن بث عنوان يؤكد وجود قواعد عسكرية أجنبية بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر التليفزيون الرسمى التونسى، اليوم السبت، عن خطأ مهنى خلال إذاعة نشرة الثامنة مساء يوم الخميس الماضى، مشيرة لوجود خطأ فى العنوان المصاحب للتقرير الصحفى المتعلق بجلسة مشتركة فى مجلس نواب الشعب للاستماع لوزير الدفاع بين لجنتى تنظيم الإدارة والأمن والدفاع، وأشار التليفزيون التونسى فى بيان له إلى أن تغيير العنوان أدى إلى تغيير المعنى المراد تبليغه وهو نفي وزير الدفاع الوطني وجود أى قواعد عسكرية على التراب التونسي، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة فى إطار آليات التعديل الذاتى جراء هذا الخطأ المهنى. Advertisements وقالت وسائل إعلام تونسية إن التليفزيون الرسمى ارتكب خطأ فادحا خلال وضع عنوان يؤكد وجود قواعد عسكرية أجنبية فى تونس خلافا لما قاله وزير الدفاع الوطنى. وتوقعت وسائل إعلام تونسية الإطاحة بمدير القناة الوطنية الأولى فى التليفزيون الرسمى التونسى فتحى الشروندى جراء هذا الخطأ.

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