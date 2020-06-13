شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعد لعودة الموظفين إلى مقار العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة المواصلات بالكويت هذا الأسبوع لختام مرحلة التجهيز لعودة الموظفين لمراكز العمل بعد فترة تعطيل استمرت قرابة الثلاثة أشهر منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVED-19. وذلك ضمن مراحل خطةالعودة للحياة الطبيعية ، وفق القبس .

وفي هذا الجانب، أوضحت مدير إدارة الحركة البريدية صديقة خاجة أنه وبعد صدور قرارات مجلس الوزراء فيما يخص العوده الآمنة للحياة الطبيعية ضمن مراحل تدريجية بدءاً بالمرحلة التجهيزية والتي بدأت منذ اواخر مايو الماضى فإن العمل جاري على قدم وساق خلال هذه المرحلة لتجهيز الرزم البريدية والطرود وفرزها استعداداً لاستلام الجمهور لبريدهم بطرق سلسة لا تتضمن احتكاك مباشر بين الجمهور علماً بأنه تم تعقيم مركز الفرز وتبادل الارساليات (المطار) لضمان سلامة العاملين وتم إعداد جدول زمني لتنظيف وتعقيم كافة المكاتب البريدية قبل البدء بالمرحلة الأولى والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو .

وسيتم افتتاح كافة المكاتب ومباشرة العمل بنسبة ٣٠ % من مجموع الموظفين بكل مركز مع استبعاد حالات الاعفاء التي اقرها ديوان الخدمة المدنية للمرحلة الاولى مثل المرأة الحامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة ضمن خطه عمل يتم متابعتها من قبل قيادات الوزارة مع الالتزام بكافة الاشتراطات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتفادي اي عدوى من الممكن أن تصيب العاملين، علماً بأنه سيتم رفع تقارير دورية لبيان مدى الالتزام باشتراطات السلطات الصحية والتعاميم الوزارية الصادرة بهذا الشأن ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني لمخالفة تلك الاشتراطات.

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وأكدت بأنه سيتم الاعلان بحسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد وساعات وفترات العمل الصباحية والمسائية على أن تتبعها المرحلة الثانية بطاقة ٦٠ %؜ من الموظفين وصولاً للمرحلة الأخيرة والتي سيعمل بها القطاع بكامل طاقته الوظيفية بحسب مراحل عودة الحياة المقررة من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت خاجة انه خلال مرحلة التجهيز تم استلام القفازات والمعقمات والمقاييس الحرارية من الجهة المختصه لتوزيعها على الادارات التابعه للقطاع ومراكز البريد وقد تم مخاطبة الجهات المعنية لتعقيم المكاتب البريدية وتنظيفها بالاضافة الى اعتماد وتنفيذ جدول صيانة التكييف في كافة المكاتب التابعة للقطاع بجميع المحافظات بالتعاون مع ادارة خدمات الطاقة ضماناً لتوفير بيئة العمل المناسبة لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالاضافة الى صيانة المصابيح الكهربائية وانظمة الأنارة في المراكز بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من الإغلاق ضمن جدول عمل محدد بمواعيد زيارة المكاتب.

يذكر بأن قطاع البريد قد عمل خلال شهر أبريل بفريق الطوارئ الذي تم تشكيله بتعليمات من معالي وزير الدولة لشؤون الخدمات وبإشراف مباشر من السيد وكيل الوزارة ووكيل القطاع على سير العمل وتسليم عدد كبير من الطرود والرزم البريدية قدر نحو ٥٠٠ طرد في أسبوع واحد لضمان سير العمل على اكمل وجه بعد عودة الحياة لاسيما بعد توقف العمل في الثاني عشر من مارس ٢٠٢٠ بسبب مواجهة اجتياح الفايروس للبلاد.

