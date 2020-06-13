كورونا.. 3 وفيات بعُمان وواحدة بالبحرين وأخرى في ليبيا

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، السبت، في سلطنة عمان والبحرين وليبيا والمغرب، وفق بيانات رسمية.

ففي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات بكورونا، و1.006 إصابات، و41 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفا و77، بينها 99 وفاة، و7 آلاف و530 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، برصد حالة وفاة، و444 إصابة، وتعافي 288 مريضا.

وذكرت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 17 ألفا و713، بينها 37 وفاة، و12 ألفا و191 حالة تعاف.

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وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، عبر موقعه الإلكتروني، تسجيل حالة وفاة، و16 إصابة بالوباء.

وأشار المركز أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 409، بينها 6 وفيات، و59 متعاف.

على ذات الصعيد، رصدت وزارة الصحة المغربية، في بيان، 73 إصابة بكورونا، و46 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الخاص بفيروس كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و683، بينها 212 وفاة، و7 آلاف و664 حالة تعاف.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و758 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 428 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و975 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.