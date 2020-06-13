اليمن.. إحباط هجوم مسلح لقوات مدعومة إماراتيا بشبوة

عزيز الاحمدي/ الخليج 365



أحبط الأمن اليمني السبت، هجوما لمجموعات مسلحة مدعومة إماراتيا، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، وفق مصدر عسكري حكومي.

والجمعة، شهدت مديرية ”نصاب“ شرقي شبوة، اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحي المجلس الانتقالي، عقب محاولات للسيطرة على مقرات حكومية، استمرت حتى الساعات الأولى من فجر السبت.



وقال المصدر الحكومي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن "قوات الأمن الخاصة أحبطت هجوما مسلحاً لمليشيا الانتقالي الجنوبي، وانتشرت فجر السبت في جميع أحياء نصاب".

وأضاف المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) أن المليشيا حاولت السيطرة على المجمع الحكومي (مقر السلطة المحلية) في المديرية، لكن الأمن تصدى لها وأسر 3 من المهاجمين، فيما أصيب آخرون (لم يحدد عددهم)“.

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وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا.



ورفضت شبوة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكما ذاتيا".



ويوجه مسؤولون يمنيون، من حين لآخر، اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.



وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.



ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.