وفد من حماس يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية

بيروت/ الخليج 365-

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، رئيس الحكومة اللبنانية، حسّان دياب.

وقالت الحركة، في بيان، تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، التقى دياب، في مكتبه بمركز رئاسة مجلس الوزراء (المعروف بموقع السراي الحكومي).

وبحث الطرفان، وفق البيان "آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة مخاطر مشروع الضم الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه".

وقال عبد الهادي، خلال اللقاء "الشعب الفلسطيني سيواجه مشروع الضم بموقف موحّد، تسعى الحركة إلى تكريسه عبر العمل الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية".

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ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم في يوليو/تموز المقبل، والتي ستشمل 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ومن جانب آخر، طالب عبد الهادي بضرورة "العمل على إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية، للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة حقيّ العمل والتملّك (...) وضرورة استكمال الحوارات اللبنانية الفلسطينية بهذا الخصوص"، وفق البيان.

ونقلت الحركة، عن رئيس الحكومة اللبناني، دياب، تأكيده على "وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأنّ من حق الشعب الفلسطيني في لبنان أن يعيش بكرامة".

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث معطيات إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

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