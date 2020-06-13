والدة الشهيد الحلاق تتهم إسرائيل بالتعتيم على مقتله

زين خليل/الخليج 365

اتهمت والدة الشهيد الفلسطيني إياد الحلاق، الشرطة الإسرائيلية بإخفاء فيديوهات توثق إطلاق النار على نجلها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض التعتيم على القضية.

وقالت رنا الحلاق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، "مر 13 يوماً وليس هناك أي تقدم في مسألة (التحقيقات في مقتل) ابني".

وأضافت "لن نسكت على ذلك، رغم محاولة الشرطة والحكومة إخفاء التوثيق".

وفي 25 مايو/آيار الماضي، استشهد الحلاق (32 عاما)، وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ورغم إقرار الشرطة الإسرائيلية، بقتل "الحلاق" دون مبرر، فإنها لم تعلن عن محاسبة المسؤولين عن عملية القتل هذه.

Advertisements

وتابعت والدة الحلاق في حديثها للصحيفة العبرية :"لو أن عربيا هو من قتل يهودياً لانتشر الفيديو في نفس اليوم في العالم بأسره، ولكن في حالة ابنى لم يتم الكشف عن شئ".

ودعت الأم الثكلى إلى معاقبة عناصر الشرطة التي أطلقت النار على نجلها وسجنهم.

وقالت "مكان هؤلاء الشرطة هو السجن مدى الحياة. الشرطي الذي يطلق النار على معاق يمثل خطرا على الجميع".

وانتقدت والدة الشهيد قمع السلطات الإسرائيلية لتظاهرات انطلقت على مدى الأيام الماضية في القدس وحيفا (شمال) وتل أبيب ويافا (وسط) للمطالبة بمحاكمة قتلة نجلها، والإفراج عن الفيديوهات التي توثق إطلاق النار عليه.

وتابعت "ماذا يريدون؟ أن يسكت الناس؟ دعونا نحتج"، مخاطبة المحتجين بقولها "لا تنسوا ابني، يمكن لأي شخص أن يكون التالي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.