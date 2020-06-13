ضبط إرهابي من "ب ي د" تسلل إلى تركيا وبحوزته متفجرات

أنقرة/ الخليج 365

ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على إرهابي ينتمي إلى تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" بعد عبوره من سوريا إلى تركيا، وضبطت في حوزته 10 كيلوغرام من المتفجرات.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة عبر تويتر السبت، إن الإرهابي عبر من مدينة عين العرب (كوباني) السورية وكان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في تركيا.

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وأشار صويلو إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على الإرهابي في قضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية.

وأكّد الوزير التركي أن القوات ضبطت في حوزة الإرهابي 10 كيلوغرام من المتفجرات المعززة بكريّات، معربًا عن شكره لفرق الشرطة حيال دقتها في العمل.

وتنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، هو امتداد لمنظمة "بي كا كا" الإنفصالية، ويحتل مناطق في الشمال السوري.

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