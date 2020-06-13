الاهلي يفاوض “إدوارود”

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كشفت تقارير صحفية أن الصربي فلادان ميلويفتش المدير الفني للأهلي ، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال.
وبحسب صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مسؤولي الأهلي بدأوا الدخول في مفاوضات مباشرة مع وكيل أعمال كارلوس إدواردو للوصول لنقاط اتفاق نهائية لتمثيل اللاعب للفريق الأول بداية من منافسات الموسم الرياضي المقبل.
وقالت الصحيفة إن هناك نقاط خلاف أولية بين الطرفين، تتضمن طلبات للاعب من قبل وكيل أعماله، حيث يتمسك بأجر سنوي يصل إلى 5.5 مليون دولار، تشمل راتبه، ودفعات عقده الاحترافي مع النادي، بجانب عمولة وكيل أعماله، بالإضافة لمدة العقد التي يطالب بأن تكون 3 سنوات.
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