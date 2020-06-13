“سوزا” يلمح بالرحيل عن الأهلي

صدم البرازيلي جوزيف دي سوزا محترف النادي الأهلي ، جماهير ناديه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بتغريدة غامضة كتب فيها:“Game Over“.

ويبدو أن تغريدة اللاعب إشارة مفادها أنه ربما يكون قد فسخ عقده مع الأهلي، حيث سبق أن هدد بذلك بسبب عدم استلام مستحقاته لأكثر من 3 أشهر.

وتلقى ”جوزيف دي سوزا“ عروضًا للعودة للدوري التركي قبل أن يغلق الباب بعد تأكيدات بأنه حصل على مستحقاته.