“سوزا” يلمح بالرحيل عن الأهلي

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صدم البرازيلي جوزيف دي سوزا محترف النادي الأهلي ، جماهير ناديه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بتغريدة غامضة كتب فيها:“Game Over“.
ويبدو أن تغريدة اللاعب إشارة مفادها أنه ربما يكون قد فسخ عقده مع الأهلي، حيث سبق أن هدد بذلك بسبب عدم استلام مستحقاته لأكثر من 3 أشهر.
وتلقى ”جوزيف دي سوزا“ عروضًا للعودة للدوري التركي قبل أن يغلق الباب بعد تأكيدات بأنه حصل على مستحقاته.
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