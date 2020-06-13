الدوري الألماني: بايرن يسعى للاقتراب من اللقب

يستضيف فريق بايرن ميونخ منافسه بروسيا مونشنغلادباخ على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة 31 من منافسات الدوري الألماني، التى تم استئنافها مؤخراً بعد توقف دام لنحو ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

يحتل بايرن صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة من أصل 30 مشاركة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 4، وهزم في 4، وله 90 هدفاً هذا الموسم، وعليه 30، بينما يتواجد فريق بروسيا مونشنغلادباخ في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من أصل 30 مشاركة، واستطاع ان يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 5، وهزم في 8، وله 57 هدفاً، وعليه 36.

ويدخل بايرن المباراة أمام مونشنغلادباخ تحت شعار “لا بديل عن الفوز” وخطف الثلاث نقاط من المباراة، لزيادة فارق النقاط مع غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، والتتويج بلقب “البوندسليغا” في الموسم الجاري.

Advertisements

وفي المقابل يخوض بروسيا اللقاء بروح منخفضة بعد الخسارة في الجولة الماضية من فريق فرايبورغ 0-1، وضياع ثلاث نقاط مهمة كانت ستؤهله إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

فى السياق ذاته أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، هانز فليك: “بروسيا مونشنغلادباخ فريق يقدم كرة ممتعة ويملك قوة كبيرة، تم العمل بشكل صحيح في جلادباخ بالسنوات الأخيرة، ماركو روز مدرب يمتلك أسلوباً واضحاً، الفريق ممتع للغاية ويلعب بقوة ولديه مقاومة جيدة”.

وأضاف: “تياغو ألكانتارا خضع لعملية جراحية في الفخذ، وسيتعين عليه الراحة لمدة ثلاثة أسابيع، حتى تزيد احتمالية جاهزيته لنهائى الكأس”.