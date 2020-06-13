الدوري الإسباني: برشلونة يسعى لكسب مايوركا

يحل برشلونة ضيفاً على منافسه ريال مايوركا، في المباراة التي تجمعهما بإستاد إيبيروستار، ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدورى الإسباني، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز لإسعاد جماهيره في أول مباراة بعد استئناف الدوري مجدداً، لزيادة الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويتوقع البعض أن تكون المواجهة بين برشلونة ومايوركا سهلة نسباً على لاعبي البرسا، نظراً لوجود فارق كبير في إمكانيات اللاعبين.

وقدم لاعبو برشلونة موسماً إستثائياً بأداء قوي، حيث يتصدر جدول ترتيب “الليغا” برصيد 58 نقطة من أصل 27 مشاركة، بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد.

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وتمكن برشلونة من تحقيق 18 فوزاً هذا الموسم، والتعادل في 5، والهزيمة في 5 مباريات، وسجل 63 هدفاً في جميع المباريات، وعليه 31.

وفي المقابل يسعى فريق مايوركا للخروج بأفضل نتيجة من المواجهة الذي ستجمعه من المتصدر، للهروب من منطقة القاع الذي يوجد بها في جدول الترتيب للاستمرار بـ”الليغا” الدرجة الأولى في الموسم المقبل، وعدم الهبوط.

ويتواجد ريال مايوركا في المركز 18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 27 مشاركة.