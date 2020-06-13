المسحل: استمرار بطولة كأس الملك.. وتقنية الـVAR ستعود مع الاستئناف

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على استمرار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب منافسات الدوري، فيما أشار إلى يوم 10 سبتمبر هو موعد ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد على إلتزام الاتحاد بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بخصوص تمديد عقود اللاعبين، أما في الجانب التحكيمي فقد أكد المسحل عن تواجد تقنية الفيديو “VAR” مع استئناف الدوري.أما عن عودة الموسم المقبل فقد أشار إلى أنها ستكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل.