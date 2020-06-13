فرنسا ترفع قيود الدخول أمام القادمين من أوروبا اعتبارا من الاثنين المقبل

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ذكر بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين اليوم الجمعة أن فرنسا سترفع في 15 يونيو القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان ” في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية, فإن فرنسا سترفع يوم 15 يونيو كل القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء كوفيد-19″.
وأضاف البيان أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود.
وأوضح البيان أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
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