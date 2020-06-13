شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في واشنطن تُحذر من نشاط مشبوه يتعلق ببريدها الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت سفارة المملكة بواشنطن، من وجود نشاط مشبوه في بعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بها، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع.
ونبهت السفارة عبر حسابها على “تويتر”، جميع المؤسسات الإخبارية إلى وجود نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.
ودعت السفارة، المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة للتحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة.
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