شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في واشنطن تُحذر من نشاط مشبوه يتعلق ببريدها الإلكتروني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة بواشنطن، من وجود نشاط ‏مشبوه في بعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بها، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع.

ونبهت السفارة عبر حسابها على “تويتر”، جميع المؤسسات ‏الإخبارية إلى وجود نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد ‏الإلكتروني الخاص بالسفارة‎.

ودعت السفارة، المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من ‏مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة للتحقق من صحة هذه ‏المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة ‏للسفارة.‏