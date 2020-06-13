لهذا السبب.. زاد عدد المشردين بشكل كبير في غضون سنة بمنطقة لوس أنجلوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

زاد عدد المشردين بشكل كبير في غضون سنة بمنطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا على ما جاء في تعداد جديد أجري قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأحصت الوكالة المحلية لمساعدة المشردين "لاسا" 66433 مشردا أي بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالسنة السابقة.

ورغم ملايين الدولارات من الأموال العامة المستثمرة في محاولة لحل المشكلة، يوجد بكاليفورنيا وهي إحدى أغنى ولايات البلاد، أكبر عدد من المشردين مع نحو 150 ألفا.

Advertisements

وبرزت المشكلة بشكل أوضح في الفترة الأخيرة مع الوباء الذي عزل الناس في منازلهم فيما بقي المشردون على الأرصفة.

وقال رئيس بلدية لوس أنجلوس، إريك جراسيتي، إن الأرقام الجديدة تعكس "تفاقما للأزمة" رغم جهود البلدية "لإيجاد مساكن جديدة للناس بوتيرة غير مسبوقة".

ودعت مديرة وكالة "لاسا" هايدي مارستون إلى "معالجة بالعمق للأزمة" التي تطال خصوصا الأقليات السوداء "المهملة منذ فترة طويلة جدا".

وعزت "لاسا" الزيادة في عدد المشردين في لوس أنجلوس، خصوصا إلى النقص في المساكن زهيدة الكلفة في مدينة تسجل فيها إيجارات مرتفعة جدا.