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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. زاد عدد المشردين بشكل كبير في غضون سنة بمنطقة لوس أنجلوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
زاد عدد المشردين بشكل كبير في غضون سنة بمنطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا على ما جاء في تعداد جديد أجري قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأحصت الوكالة المحلية لمساعدة المشردين "لاسا" 66433 مشردا أي بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالسنة السابقة.
ورغم ملايين الدولارات من الأموال العامة المستثمرة في محاولة لحل المشكلة، يوجد بكاليفورنيا وهي إحدى أغنى ولايات البلاد، أكبر عدد من المشردين مع نحو 150 ألفا.
وبرزت المشكلة بشكل أوضح في الفترة الأخيرة مع الوباء الذي عزل الناس في منازلهم فيما بقي المشردون على الأرصفة.
وقال رئيس بلدية لوس أنجلوس، إريك جراسيتي، إن الأرقام الجديدة تعكس "تفاقما للأزمة" رغم جهود البلدية "لإيجاد مساكن جديدة للناس بوتيرة غير مسبوقة".
ودعت مديرة وكالة "لاسا" هايدي مارستون إلى "معالجة بالعمق للأزمة" التي تطال خصوصا الأقليات السوداء "المهملة منذ فترة طويلة جدا".
وعزت "لاسا" الزيادة في عدد المشردين في لوس أنجلوس، خصوصا إلى النقص في المساكن زهيدة الكلفة في مدينة تسجل فيها إيجارات مرتفعة جدا.
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