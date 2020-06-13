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كأس الاتحاد تدشن الموسم الجديد للجودو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو مسابقات الموسم المقبل، التي ستبدأ ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة لجميع الفئات العمرية في نوفمبر المقبل.
واطلع أمس محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على أجندة الموسم الجديد للجودو والمصارعة لموسم 2020 -2021 بالتنسيق بين الطرفين، حيث رأى الاتحاد أن بداية المسابقات في نوفمبر تفسح المجال للأندية الاعضاء للاستعداد بشكل مثالي بعد توقف عن النشاط الرسمي لفترة استغرقت حوالي 7 شهور.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد قرر إقامة النسخة الأولى من بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو في مارس 2021، وسيعلن لاحقاً عن كيفية التسجيل لها عبر القنوات الرسمية، على أن تكون بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مايو 2021، اما بخصوص نشاط منتخبات الجودو للمراحل السنية فسوف يتحدد على ضوء أجندة الاتحادات الخليجية والعربية والاسيوية التي تغيرت برمجتها.
وثمن رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو جهود كافة أندية الدولة خلال الفترة الماضية التي أقامت أنشطتها عن بعد ترجمة لتوجيهات المسؤولين والاجراءات الاحترازية، وخص بالشكر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الفجيرة للفنون القتالية لتنظيمهما أكثر من 15 ورشة عمل وندوة ومحاضرة قيمة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، استفاد منها جميع اللاعبين والمدربين والحكام.

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