بيكهام يربح قضية «البوابة الأمنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربح النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام القضية التي رفعها عليه جيرانه على خلفية خطته لوضع بوابة أمنية في منزله بكوستوولدز، أوكسفوردشير. وذكر مصدر أن الجيران انزعجوا من فكرة وضع البوابة الأمنية على المنزل المترف

(6 ملايين استرليني) وأنه سيشوه المكان. وقال أحدهم: «المزارع والبنايات الريفية ليس فيها بوابات أمنية وأكشاك لرجال الأمن». لكن بيكهام دافع عن حقه في حماية عائلته ووضع حراسة أمنية على مدار الساعة.

من جهتها، رفعت فكتوريا زوجة نجم اليونايتد وريال مدريد وميلان وجالاكسي السابق دعوى على شركة بناء لخرقها بنود العقد حول إقامة سقف من المرايا في محل الأزياء العائد لها في العاصمة لندن، وقالت فكتوريا إن السقف انهار لوجود خلل في البناء وتطالب بتعويض مليون استرليني تشمل ترميم السقف وتعويض الأرباح عن توقف العمل في المكان بالإضافة الى النفقات القانونية للقضية.