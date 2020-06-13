شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف اللعب يبعث التفاؤل في البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر البرتغاليون عن سعادتهم باستئناف الدوري المحلي لكرة القدم رغم إقامة المباريات بدون جمهور حالياً، وتحمس البرتغاليون لمشاهدة الفرق ونجومها وهم يركلون الكرة هنا وهناك وأكدوا أن عودة الدوري تمنحهم دفعة من التفاؤل بانحسار المخاوف من وباء كورونا المستجد، فيما عبر نجوم الفرق عن دعمهم لحركة «بلاك لايفز ماتر» بثني الركبة أثناء احتفالاتهم بالتسجيل.

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