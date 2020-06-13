إنزاجي يعاتب ميسي ورونالدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال النجم الإيطالي فيليبو انزاجي (46 عاماً) أسطورة أي سي ميلان وبطل كأس العالم ومدرب فريق بينيفنتو حالياً ممازحاً أنه يلقي باللائمة على نجم برشلونة ليونيل ميسي ونجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو في ضياع سجله التهديفي (70 هدفاً) لأنهما سجلا ويواصلان التسجيل وأضاف: «بفضلهما يبدو أنه أنا وراؤول لم نسجل الكثير من الأهداف في أوروبا».

وصمد أسطورة ريال مدريد راؤول في أعلى قائمة أكثر اللاعبين أهدافاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لسنوات لكن سجله (77 هدفاً) أصبح الآن بعيداً عن المتصدر رونالدو

(131) ووصيفه ميسي (117). ويبدو أن ميسي ورونالدو ليسا الوحيدين في تقويض سجل إنزاجي التاريخي إذ ظهر أيضاً البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الذي دفع بإنزاجي الى المركز الخامس وأضاف: «لم أتخيل أن مسيرة رونالدو ستكون بهذا الشكل الاستثنائي، أتحدث عنه دائماً في غرفة ملابس اللاعبين كقدوة في التمرن والجهد».