لأول مرة في تاريخها.. «ناسا» تعين امرأة مديرة للرحلات المأهولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت وكالة الفضاء الأمريكية كاثي ليدرز مديرة للرحلات المأهولة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرئيسي في وكالة ناسا.

وقال رئيس وكالة ناسا، جيم برايندستاين في بيان: تحمل إلينا كاثي خبرة وشغفاً استثنائيين نحتاجهما في إطار برنامج أرتيميس (للعودة إلى القمر) مع هدف إنزال أول امرأة على القمر بحلول العام 2024.

وأكدت ناطقة باسم الوكالة أن ليدرز هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الشاغر مُنذ استقالة داغ لوفير المفاجئ بعد ستة أشهر فقط على توليه المهمة، وانضمت ليدرز إلى «ناسا» عام 1992، وكانت تدير مُنذ ست سنوات برنامج الرحلات التجارية المأهولة التي تكللت بنجاح أول مع إطلاق «سبايس اكس» رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 30 مايو/ أيار الماضي.

وكانت ليدرز تشرف مُنذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد مستجدات وإخفاقات على صعيد المركبات المطورة من قبل «سبايس اكس» و«بوينج» للتحقق من أنها ستكون آمنة، وأطلق برنامج الرحلات المأهولة الخاصة إلى المحطة الدولية في 2010 في عهد باراك أوباما، وشكل تغيراً حذرياً بالنسبة للوكالة، إذ باتت تعتمد على شركات خاصة لتطوير المركبات لنقل رواد الفضاء الأمريكيين.

أما برنامج العودة إلى القمر فيحظى بميزانية تقدر بعشرات مليارات الدولارات، وبموجب الجدول الزمني الذي حددته إدارة الرئيس دونالد ترامب ينبغي نزول رائدي فضاء أحدهما امرأة على الأقل على سطح القمر قبل نهاية عام 2024 بفضل الصاروخ الثقيل «اس أل اس» من صنع بوينج، والمركبة «أورايين» من صنع لوكهيد مارتن، إلا أن البرنامج شهد تأخيراً كبيراً، ولم تختر «ناسا» بعد الشركة التي ستصنع مركبة الهبوط على القمر.