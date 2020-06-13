كوادر «مالية الشارقة» يعودون إلى مقر العمل تدريجياً من الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تباشر كوادر دائرة المالية المركزية بالشارقة العمل من مقرها، بشكل تدريجي ابتداء من يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2020، وبنسبة 30% كحد أدنى، وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً إلى تعميم دائرة الموارد البشرية بعودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل تدريجياً.

وأفاد بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ورئيس فريق استمرارية الأعمال في الدائرة: «تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة، وحرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، تم إعداد جميع التجهيزات اللازمة لعودة موظفي الدائرة إلى مقر العمل، وذلك اتباعاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة، إضافةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة المهنيـة للموظفين والمتعاملين، ولتوفير بيئة عمل صحية وآمنه تعمل على ضمان استمرارية الأعمال وفق معايير نظام استمرارية الأعمال الدولية 22301، والتي تم تدريب كافة الموظفين عليها وتجربتها سنوياً في تذليل الصعوبات من خلال تطبيق سيناريوهات فعلية خلال العام 2019 لخطط الإخلاء الوهمية».

وأشاد آل علي بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل خلال الفترة السابقة، حيث تم العمل بروح الفريق الواحد وكإدارة واحدة متكاملة وبإشراف ومتابعة مستمرة من القيادة العليا ما ساهم في تجاوز كافة الصعوبات وأدى إلى استمرارية الأعمال خارج مقر العمل بكل كفاءة وفعالية.

إجراءات وتدابير وقائية شاملة

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من جانبها، أوضحت عائشة عبدالله، مدير إدارة الخدمات المساندة أنه تم تجهيز مبنى الدائرة بشكل كامل لاستقبال الموظفين، وذلك عبر إجراء تعقيم شامل لجميع أنحاء المبنى، وتجهيزه بالإرشادات الصحية المناسبة والملصقات التوعوية، إضافة إلى وضع الأجهزة الحرارية المتطورة لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل، مع أجهزة لتعقيم اليدين ولافتات توضح كيفية تطبيق مسافة التباعد الاجتماعي مع منع الازدحام داخل المكاتب.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي أن الدائرة هيأت إمكانياتها بتفعيل نظام العمل عن بُعد في ظل البنية التقنية المتقدمة التي أنشأتها ودأبت على تطويرها وتحديثها باستمرار، وبدون أي تأخر أو تباطؤ في سير أعمال الدائرة أو إنجاز طلبات الجهات الحكومية، من خلال نظام مالي شامل، حيث يخدم ما يقارب أكثر من 100 جهة حكومية.

خطة عمل متكاملة

وأشارت ميثاء الطنيجي نائب رئيس فريق استمرارية الأعمال إلى أن تطبيق نظام العمل عن بعد في دائرة المالية المركزية بالشارقة، قد تم بشكل ناجح وفعال وبنسبة 100%، كما تم إعداد خطة عمل متكاملة كخارطة طريق للعودة إلى مقر العمل بشكل تدريجي، حيث تضمنت الخطة أهم مرتكزات العودة للعمل شاملة تحديد آلية آمنة لعودة الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق جميع التدابير الوقائية المتبعة في دولة الإمارات، بشكل يضمن عودة سلسة ومنظّمة، واستئناف إنجاز العمل في المقر بشكل كامل وفعال.

وتعمل دائرة المالية المركزية على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبعة نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.