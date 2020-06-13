الصين تفرض حجراً على 11 حياً في بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت السلطات الصينية السبت حجراً صحياً على أحد عشر حياً في العاصمة بكين، بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاور لها.

وقالت السلطات: إن سبع إصابات بمرض كوفيد-19، سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست السبت، بينما أغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضاً، وأغلقت بلدية بكين الجمعة، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة، في العاصمة الصينية التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة مُنذ نحو شهرين.

وقبل هذه الإصابات سُجلت آخر حالة في بكين في منتصف إبريل/نيسان الماضي، وقررت السلطات أن تؤجل حتى إشعار آخر عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم، كذلك أوقفت كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت سلطات بكين في بيان الجمعة.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة السبت، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية الجمعة.

وأعلنت اللجنة في بيان السبت، أن 5 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين، وكانت اللجنة أبلغت عن سبع إصابات مؤكدة فضلاً عن حالة واحدة بلا أعراض في اليوم السابق، وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634، ولا تعد الصين المُصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.