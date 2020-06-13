ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا.. وفوتشي يحذر من خروج الإصابات عن السيطرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة، 839 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 114.613 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات (2.044.572)، وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

والولايات المتّحدة، البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد19، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، على صعيد الإصابات أو الوفيات، لكنّ دولاً أخرى عدة هي أكثر تضرّراً منها من حيث معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان، وفي مقدّمة هذه الدول بلجيكا (83 وفاة لكل 100 ألف نسمة)، تليها المملكة المتحدة (60) ثم إسبانيا (58) وإيطاليا (56) والسويد (47).

وتجري الولايات المتحدة يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس، ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى 11 نموذجاً وبائياً، يتوقّع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد19 في الولايات المتّحدة 130 ألفاً بحلول 4 يوليو/تموز المقبل، عيد استقلال الولايات المتحدة.

من جانبه قال مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد في مؤتمر صحفي الجمعة: من المهم أن نتذكر أن هذا الوضع غير مسبوق، وأن الوباء لم ينته، بينما قال أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة، إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة مُعرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي، مضيفاً: عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ.

وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الخميس، إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقاً جديداً لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات، وصرّح منوتشين في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية: لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد، أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار.

وبحسب رويترز، شهدت ست ولايات أمريكية ارتفاعاً في عدد المرضى داخل المستشفيات، وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا الجمعة، تسجيل أكبر عدد من مرضى كوفيد19، داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء، لكن مسؤولين في الولايتين قالوا، إن الولايتين سجلتا واحداً من أقل معدلات الوفاة.