فرنسا تفتح حدودها الإثنين لأوروبا.. وأول يوليو أمام العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت فرنسا رفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو/ حزيران الجاري.

وذكر بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين الجمعة أنه في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية، فإن فرنسا سترفع يوم 15 يونيو/ حزيران الجاري، كافة القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء كوفيد19.

وأضاف البيان أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضاً من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج، وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان، سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود، وأوضح البيان أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما ذكر بيان الوزارتين أن فرنسا ستفتح تدريجياً حدودها الخارجية أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينجن اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، وأكد وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان، وكريستوف كاستانير في بيانهما المشترك، أن القرار اتُخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس، موضحين أن هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى ووفقاً للشروط التي تمّ تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن.

وسيُسمح للطلاب الأجانب أياً كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا وستُعطى الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم.