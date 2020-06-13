شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يواجهون تهماً بالسجن مدى الحياة لحرقهم سيارات شرطة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّهت هيئة محلّفين اتّحادية كبرى الجمعة، إلى ثلاثة متظاهرين تهمة إلقاء زجاجات حارقة على سيّارات للشرطة خلال احتجاجات ضدّ عدم المساواة العرقيّة في نيويورك، وهم يُواجهون إمكانيّة السجن مدى الحياة.
وتفيد لوائح الاتّهام التي أرسلها مكتب المدّعي العام في بروكلين، بأن سامانثا شادر متّهمة بإلقاء عبوة ناسفة على سيارة للشرطة خلال تظاهرة في 29 مايو/ أيار الماضي، بينما يتّهم كولينفورد ماتيس وأوروج رحمن باستهداف سيارة أخرى للشرطة خلال تظاهرة في اليوم التالي، ولم تُسجَّل أيّ إصابات في الواقعتين، ويعمل كولينفورد ماتيس (32 عامًا) وأوروج رحمن (31 عامًا) محاميَين وكانت مسيرتهما المهنيّة نموذجيّة حتى الآن، أما سامنثا شادر (27 عاماً) فقد واجهت مشاكل قضائية من قبل في عدد من الولايات الأمريكية.
وذكر ناطق باسم المدعي العام لفرانس برس، أن المتظاهرين الثلاثة يواجهون سبع تهم فيدرالية ويفترض أن يقوم قاض باتهامهم رسمياً في 25 يونيو/ حزيران الجاري، موضحاً أنه في حال إدانتهم بكل هذه الاتهامات يمكن أن يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وأضاف أن المُدعي مصمم على التعامل بأكبر قدر من الحزم مع المتظاهرين الذين يشتبه بتورطهم بأعمال عنف ضد الشرطة، وأعمال العنف التي يتهم بها هؤلاء جرت خلال تظاهرات، إثر وفاة جورج فلويد في مينابوليس في 25 مايو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يواجهون تهماً بالسجن مدى الحياة لحرقهم سيارات شرطة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.