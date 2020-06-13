"صل مع أم العيال".. فتوى سعودية تجيز لجار المسجد الصلاة في البيت

جاء ذلك خلال رده في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، حين سأله أحد المتصلين عن جواز الصلاة في المنزل خوفا من الإصابة بالفيروس في حين أن بيته مجاور للمسجد.
وأجاب المطلق بقوله: "ليس فيها شيء، الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعه، عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119942 حالة، كما سجلت الوزارة 36 حالة وفاة جديدة، بحسب بيان اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات، 893 حالة وفاة.
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