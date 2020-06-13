وزير الصحة اللبناني يهاجم حاكم مصرف لبنان وممثل المصارف اللبنانية

وشن وزير الصحة حسن عبر تغريدة على صفحته الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال فيها: "جملتين قلتهم بالسراي: لحاكم مصرف لبنان: الناس عم بتموت من وراء أموالها المسلوبة والمنهوبة، ومش من الكورونا الحمدالله".
وأضاف حمد قائلا: "لجمعية المصارف اللي شاركوا بإعمار البلد من 1960 بادعائهم: قصدكم عم تستثمروا بالناس من زمان ولازم تكونوا جنبهم مش ينذّلوا لتحويل 200 دولار لأولادهم بالغربة، أضاف قائلا "الحقيقة مرّة".
هذا واتخذ مجلس الوزراء في جلسته الطارئة التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قرارا بخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على ان يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في الاسواق ابتداء من الاثنين المقبل.
وأكد وزير المالية اللبناني، غازي وزني، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الدولار سينخفض في الأيام المقبلة.
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