شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 13 مصابا بكورونا فى واسط العراقية.. وغدا بدء حظر التجوال الجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة صحة محافظة واسط العراقية، اليوم السبت، شفاء 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وعودتهم إلى منازلهم، ونوه رئيس خلية الأزمة العراقية محافظ واسط محمد جميل المياحي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (نينا) - إلى قرب افتتاح مراكز للحجر الصحي والطبي في قضاء "الحي" و"الصويرة" و"النعمانية"، بعد أن تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية.

في سياق متصل، سجلت دائرة صحة النجف أكثر من 50 إصابة بفيروس كورونا.. كما أثبتت الفحوصات المختبرية في بغداد إصابة مدير الموازنة في وزارة المالية العراقية طيف سامي بالفيروس. Advertisements

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تطبيق حظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة .

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد، مضيفا أن الحظر سيبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.



وأوضح الجميلي أن التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس، لاسيما ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلاً عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد ، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة.



وأكد أن هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات، مبيناً أن هناك قراراً سابقاً من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا.

