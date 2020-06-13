دراسة تكشف أعراضاً جديدة لدى المصابين بـ«كوفيد 19»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

كشفت دراسة جديدة حول فيروس كورونا (كوفيد 19)، عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.



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وبحسب الدراسة التي أجراها متخصصون من جامعة ليفربول، ونشرتها صحيفة «Gastroenterology»، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس «كورونا»، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا أعراضاً جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.

كذلك لاحظ العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ«كوفيد 19»، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بالفيروس.