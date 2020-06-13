تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت المنطقة التي باتت بؤرة الوباء الجديدة أكثر من 74 ألف وفاة أكثر من نصفها في البرازيل حيث بلغت الوفيات 40 ألفا والإصابات 800 ألف.



الوفيات

وتسبب كوفيد-19 بما لا يقل عن 421691 وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر وفقا لحصيلة وضعتها فرانس برس الخميس في الساعة 12,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت أكثر من 7,52 مليون حالة رسميا في 196 بلدا ومنطقة.

وبعد الولايات المتحدة (113820 وفاة) الدول الأكثر تضررا هي بريطانيا(41279 وفاة) والبرازيل(40919 وفاة) وإيطاليا(34167 وفاة) وفرنسا(29346 وفاة).

الأسواق تحد من الأضرار

وتحسن البورصات الأوروبية والأميركية التي هبطت بقوة في مارس، توقف فجأة على خلفية مخاوف من موجة عدوى ثانية.

والجمعة تراجعت بورصة طوكيو بأكثر من 2% وتكبدت أسواق المال الصينية خسائر كبيرة. والخميس شهدت بورصة وول ستريت أسوأ جلسة تداول خلال ثلاثة أشهر بعد تراجع مؤشري داو جونز ب6,90% وناسداك 5,27%. كما تراجعت البورصات الأوروبية.

الحكومات في الواجهة

قررت شركات طيران "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت" وراين اير" مقاضاة الحكومة البريطانية لحملها على إلغاء العزل المفروض على المسافرين القادمين إلى بريطانيا 14 يوما.

وفي إيطاليا استمعت نيابة بيرغامو بشمال إيطاليا خلال ثلاث ساعات لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي في إطار تحقيق حول التأخر في اعلان "منطقة حمراء" فيها.

وتتبادل الحكومة المركزية والمسؤولون في لومبارديا الاتهامات بشأن هذا التأخر الذي قد يكون وراء التفشي الكبير للوباء في هذه المنطقة وانهيار النظام الصحي فيها.

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وفي فرنسا قدمت حوالى 60 شكوى في الأشهر الماضية ضد أعضاء في الحكومة لإدارتهم للأزمة الصحية.

إنهيار الاقتصاد البريطاني

سجل الاقتصاد البريطاني انهيارا قياسيا في أبريل ب20,4% بعد تراجع في مارس ب5,8% بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

وفي هذه الأجواء قررت الحكومة فرض مراقبة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست تجنبا لمعاقبة المؤسسات كما ذكر الإعلام.

استثمارات

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار في شركات عالمية ضخمة، من بوينغ إلى فيسبوك وتوتال وولت ديزني وستارباكس، في فورة إنفاق تتزامن مع إجراءات تقشف صارمة داخل المملكة.

بكين في حال تأهب

أغلقت بلدية بكين الجمعة سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية التي لم تسجل فيها أي حالة منذ نحو شهرين.

رفع تدابير العزل

تبدأ إيطاليا الإثنين مرحلة جديدة من رفع العزل مع تخفيف آخر القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وستعيد تايلاند التي يعتمد اقتصادها على السياحة، فتح حدودها في مرحلة أولى أمام الدول الاقليمية مستثنية حاليا الأوروبيين والأميركيين.

أسبوع الموضة

انطلق أسبوع الموضة في لندن الجمعة، بنسخة إلكترونية من دون عروض أزياء. ودفع وباء كوفيد-19 إلى بلورة صيغة جديدة لهذا الحدث السنوي وحمل القطاع برمته على ابتكار أساليب جديدة للاستمرار.