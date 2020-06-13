تطبيق يهدد 40 مليون مستخدم للهواتف الذكية حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

يلجأ ملايين الأشخاص حول العالم إلى تطبيقات الهواتف الذكية في محاولة منهم للتواصل أو التسلية أثناء العزل العام الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأثناء هذا الفيضان من تحميل التطبيقات الترفيهية على الهواتف الذكية دشن بعض المخترقين تطبيقات خبيثة وأطلقوها على المنصات الإلكترونية بهدف سرقة البيانات والأموال.

وقال رئيس مؤسسة "سيكيور دي" جيفري كليفز لصحيفة "ميرور" البريطانية" إن بعض المخادعين صمموا تطبيقات تدر عليهم أموالا من مستخدمين لا يعلمون حتى أنهم يدفعون مقابل لاشيء.

وتابع "في سيكيور دي، شهدنا زيادة حادة في تطبيقات التسلية التي تنجزها جهات مبهمة وتضعها على متجر جوجل بلاي، وتدعو المستخدمين للاشتراك للحصول على خدمات متميزة، ثم يستولون على الأموال من بطاقات الائتمان الخاصة بالمشتركين".

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وتسلط مؤسسة سيكيور دي الضوء على تطبيق بعينه، وهو تطبيق مزعج يسمى Snaptube.

Snaptube التطبيق الأكثر إزعاجًا حتى الآن في عام 2020

وجاء في التقرير الذي أعدته المؤسسة التي تعمل في مجال الوقاية السيبريانية "إن التطبيق الأكثر إزعاجًا حتى الآن في عام 2020 هو Snaptube، وهو تطبيق لتنزيل الفيديو تم تنزيله أكثر من 40 مليون مرة حول العالم".

يذكر أنه في عام 2019، سجلت منصة سيكيور دي، مليون معاملة احتيالية من خلال التطبيق نفسه "أكثر من نصفها في البرازيل" بحسب التقرير ذاته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أبلغت سيكيور دي عن التطبيق، إلا أنه لا يزال متاحًا من خلال العديد من متاجر تطبيقات الطرف الثالث.

وأضاف مدير سيكيور قائلا "الوضع مقلق للغاية، لذا نقترح على جميع المستخدمين مسح تطبيق Snaptubeللوقاية من مخاطره".