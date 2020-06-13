شكرا لقرائتكم خبر عن 5222 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل رقم قياسي بلغ 5222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 139 ألف إصابة و16448 وفاة.
وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي، وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي كلوديا سينباوم الجمعة، أن المدينة سترفع خلال أيام القيود المفروضة على حركة السيارات والنقل العام وستسمح لنحو 340 ألف عامل بالعودة إلى مصانعهم وذلك رغم استمرار ارتفاع عدد المصابين.
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