26 ألف إصابة و909 وفيات جديدة بكورونا في البرازيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضحت البرازيل الجمعة، ثاني أكثر دول العالم تضرّراً من فيروس كورونا المستجدّ من ناحية عدد الوفيّات خلف الولايات المتحدة، إذ أحصت 41828 وفاة، متجاوزةً بذلك المملكة المتّحدة. واستنادًا إلى الأرقام التي نشرتها وزارة الصحّة البرازيليّة، ويُشكّك خبراء في دقّتها، سجّلت البرازيل 909 وفيّات إضافيّة خلال الساعات الأربع والعشرين المُنصرمة.

كما أصبحت البرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة، ثاني أكثر بلدان العالم تضرّراً في عدد الإصابات، بتسجيلها 828810 إصابات، حسب الأرقام الرسميّة، غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبريّة لكشف العدد الحقيقي للمصابين، ويقدّر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ10 أو 15 مرّة من العدد المعلن رسمياً.

ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمراً بعيد المنال في البرازيل، عقب ثلاثة أشهر من تسجيل أوّل إصابة، في 26 فبراير/ شباط الماضي، بمدينة ساو باولو التي يقطنها 46 مليون ساكن، وتظل أكثر الولايات تأثّرًا بفارق بعيد، إذ سجّلت ربع إجمالي الوفيات في البلاد بـ 10368 حالة، إضافة إلى 167900 إصابة مؤكّدة.

أمّا ريو دي جانيرو فهي ثاني أكثر الولايات تضرّراً، بتسجيلها 7417 وفاة ونحو 78 ألف إصابة، وعلى الرّغم من ذلك، استأنفت ساو باولو خلال الأيّام الماضية النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو، وبعد ثلاثة أشهر ونصف شهر على ظهور أول إصابة بالفيروس في البرازيل في 26 فبراير/ شباط الماضي، تستمرّ حالات العدوى في الزيادة بشكل مُقلق في هذا البلد، إذ سُجّلت نحو 26 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حسب وزارة الصحة.

وبعد انتشاره بقوّة في كبرى المدن البرازيليّة، يمتدّ الوباء حاليًا بلا هوادة إلى عمق البرازيل، ما يُعرّض النظم الصحّية في المدن المتوسطة والصغيرة للخطر. من جهته قال مدير برنامج الطوارئ الصحّية في منظّمة الصحّة العالميّة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو الجمعة: الوضع في البرازيل مقلق، كلّ الولايات تأثّرت بالفيروس، مضيفاً: هناك ضغط قوي على أسِرّة العناية المركّزة.