شفاء 834 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 25882 متعافيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 834 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و882 حالة .

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية ، أثبتت شفاء الحالات ال834 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس،تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة،شفاء911 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 25 ألفا و48 حالة .

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، وصول الدفعة الثانية من الكوادر الصحية العالقة في الهند، والبالغ عددهم 62 طبيبا، وممرضا وفنيا.

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