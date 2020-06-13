شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة و حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الليبى، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات، وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و 3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.
ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج .
ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و شفاء 59 حالة ، و7 وفيات.
وكان مصرف ليبيا المركزى، اعلن تنفيذ كافة المطالبات المالية التى وردت إليه من وزارة المالية الليبية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أنها بلغت 481 مليون دينار.
وأوضح المصرف -في بيان وفقا لبوابة الوسط الليبية - الاثنين الماضى، أن الإيراد والإنفاق حتى نهاية مايو الماضي، خصص المصرف منها 163 مليون دينار اعتمادات مستندية لصالح وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.
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