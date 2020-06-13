شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة العراقية تعلن عودة 211 نازحا من المخيمات إلى ديارهم بنينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عودة نحو 211 نازحا من مخيمات محافظة دهوك إلى أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وقال مسؤول فرع الوزارة فى المحافظة إسكندر محمد أمين - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن هدف الوزارة الأساس هو عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأن كادر فرع دهوك قام بتأمين عودة 211 نازحا إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد عودة دفعات أخرى من النازحين إلى مناطقهم المحررة .

وأوضح أن النازحين عادوا من مخيمات (الداودية، جم مشكو، ومخيم بيرسفي)، فضلا عن النازحين خارج المخيمات، وأنهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار التابع إلى محافظة نينوى. Advertisements

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت عن 39 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية وهو أعلى رقم يشهده العراق منذ ظهور الفيروس فى البلاد، بحسب وكالة "وام".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم انه تم تسجيل 1095 إصابة فى أنحاء العراق، ليرتفع العدد الاجمالى إلى 17770 إصابة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 300 حالة شفاء فى بغداد و11 محافظة أخرى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 6868 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 496 حالة.