شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين بغارات جوية للتحالف على حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في غارات جوية للتحالف العربي، على محافظة حجة شمال غربي اليمن. قالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، في تغريدة على حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إن "طائرات التحالف العربي شنت 3 غارات على مواقع للحوثيين شمال شرقي مديرية ‎مستبأ (شمال غربي حجة)". Advertisements وأضافت: "أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين وتدمير مدفع".

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