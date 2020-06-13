- 1/2
- 2/2
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكراره في نفس اليوم.
وذكر التطبيق، عبر حسابه بـ«تويتر»، أنه «عند طلب تصريح تموين طارئ لا يوجد مدة زمنية محددة بين الطلب السابق والجديد».
وتابع التطبيق قائلًا: «لكن يشترط ألا يكونا في نفس اليوم، مع العلم أن ذلك يتجدد الساعة الـ12 صباحًا».
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية أخذ تصريح تموين طارئ خارج الحي مرتين في اليوم؛ أحدهما في الرابعة فجرًا والآخر في المساء.
كانت هذه تفاصيل خبر «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.